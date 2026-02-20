Официално Стоил Цицелков вече не е част от служебния кабинет на Андрей Гюров. Президентът Илияна Йотова подписа указа за неговото отстраняване от поста вицепремиер за честни избори.

По-рано днес Цицелков депозира оставката си пред премиера и президента. Минути по-късно стана ясно, че министър-председателят я е приел.

„От два дни срещу мен тече масирана атака, тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков. „Това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. За тях това няма значение. Това е последен опит за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент”, добавибившият служебен вицепремиер.

Дотук се стигна, след като от „Има такъв народ” попитаха бил ли е арестуван три пъти Цицелков и били ли са отнети правата му от Европейската комисия да бъде наблюдател на избори за срок от 5 години.

Стоил Цицелков остана на поста малко повече от 24 часа.