Снимка: iStock
Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка
Общо 35 обработки със смеси срещу заледяване са извършени през изминалата нощ на територията на София заради минусовите температури, съобщиха от Столичната община. Към 07:00 часа градският транспорт се движи по обичайните си маршрути, въпреки зимната обстановка.
Първите дейности са започнали около 02:00 часа в район „Витоша“, като впоследствие са обхванати основни улици и вътрешноквартални трасета в районите „Подуяне“, „Панчарево“, „Овча купел“ и „Нови Искър“, както и в квартал „Враждебна“ и село Желява. Обработки са извършени и по общинската пътна мрежа, включително частично в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.
Тежка зимна обстановка в страната: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение (ВИДЕО)
Специално внимание е отделено на трасетата на градския транспорт и ключови пътни участъци, за да се гарантира безопасното придвижване. Частични обработки са направени и в по-малки населени места и квартали, включително Балша, Мировяне, Негован и Горна баня.
От 05:00 часа е започнало и избутване на снежна маса и опесъчаване на пътищата „кв. Драгалевци, х. Алеко“ и „кв. Бояна, м. Златните мостове“ в Природен парк Витоша.
От общината призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание, а собствениците на сгради да почистят прилежащите тротоари и площи.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни