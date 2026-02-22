В неделя валежите ще спрат още в ранните часове преди обяд, а до вечерта и облаците ще започнат да се разкъсват – първо в Северна, а после и в Южна България. Ще духат северозападни ветрове, по-силни край морето. Дневните температури ще се движат между 3 и 8 градуса, малко по-ниски в Североизтока. В тази част на страната призори ще е заледено с условия за тежък трафик.



В първата половина на предстоящата последна февруарска седмица ще премине студен атмосферен фронт с усилване на вятъра и кратки валежи от дъжд. В понеделник това ще се случи тук-там в източните райони, във вторник – на повече места. Втората половина на периода ще е преобладаващо слънчева.



След мразовита сутрин, в понеделник и вторник следобед термометрите ще показват между 8 и 13 градуса. Средата на седмицата ще е с 2-3 градуса по-хладна. В самия край на февруари и първите дни на март ще е осезаемо по-топло с дневни температури около и над 15 градуса.

