Проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров са назначени за заместник-министри на младежта и спорта. Двамата вече са заемали същите постове в периода 2023-2024 г.

Проф. Даниела Дашева е била служебен министър на младежта и спорта през 2017 г. и народен представител в 48-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. В периода 2023-2024 г. тя заема поста заместник-министър на младежта и спорта. Тя е професор по теория и методика на спортната тренировка и „Доктор на педагогическите науки”.

Два мандата е била заместник-ректор на НСА „Васил Левски” по научна и международна дейност, а до 2019 г. е ръководител на катедра „Теория на спорта”. Проф. Дашева има значителен брой научни публикации и е автор на книги и учебници в областта на спортната наука и спортната тренировка.

Иво Кацаров е изпълнявал длъжността главен секретар на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата”. В периода 2017-2019 г. е директор на дирекция „Търговски дружества и концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Кацаров е дългогодишен служител на Агенцията по обществени поръчки, където е заемал различни позиции, включително главен секретар. Работил е също в Министерството на финансите и има опит в частния сектор. В периода 2023-2024 г. е заместник-министър на младежта и спорта. Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Счетоводство и контрол”.

