По искане на Софийската районна прокуратура задържаха под стража трима мъже, обвинени за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност за набиране и транспортиране на жертви до различни адреси и хотели в София с цел принудителна проституция.

Разследването показва, че през 2025 г. мъжете принуждавали потърпевшите да предоставят платени сексуални услуги, като за целта на момичетата са създавани профили в платформи за възрастни. При отказ или желание за прекратяване на услугите жертвите били заплашвани.

Задържаха трима за трафик на жени с цел принудителна проституция в София

Тримата обвиняеми бяха задържани при операция на ГДБОП на 18 февруари в София. Софийският районен съд определи мярка „задържане под стража“ за тях, като мотивите на прокуратурата включват опасността те да извършат нови престъпления. Мъжете са били осъждани и преди.

Мярката може да бъде обжалвана пред Софийския градски съд.

Редактор: Ралица Атанасова