Американският професионален боксьор Джоузеф Джордж колабира между рундовете на мач по време на галавечер в Детройт.

Джордж и Атиф Обърлтън излязоха в подгряващия мач на галавечерта, оглавена от двубоя между Клареса Шийлдс и Франшон Крюс-Дезърн. Обърлтън спечели първия рунд, но още преди началото на втория срещата придоби драматичен обрат. Джордж колабира на стола си. Лекарите край ринга реагираха незабавно, а двубоят беше прекратен. Обърлтън изглеждаше видимо притеснен и объркан от случилото се.

По първоначална информация припадъкът е причинен от удар в главата, след сблъсък при схватка в края на първия рунд.

Джордж беше изнесен от залата на носилка, а Обърлтън бе обявен за победител с технически нокаут.

„Знам, че играех отговорно в защита. Радвам се, че опонентът ми вече е добре“, заяви Обърлтън след мача.

Треньорът на Джоузеф Джордж - Хайлън Уилямс, съобщи, че спортистът е „в стабилно състояние в болница в Детройт и че ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс“.

36-годишният американец е с 13 победи и само 2 загуби на професионалния ринг.

