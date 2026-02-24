Снимка: iStock
Съперникът му беше обявен за победител с технически нокаут
Американският професионален боксьор Джоузеф Джордж колабира между рундовете на мач по време на галавечер в Детройт.
Джордж и Атиф Обърлтън излязоха в подгряващия мач на галавечерта, оглавена от двубоя между Клареса Шийлдс и Франшон Крюс-Дезърн. Обърлтън спечели първия рунд, но още преди началото на втория срещата придоби драматичен обрат. Джордж колабира на стола си. Лекарите край ринга реагираха незабавно, а двубоят беше прекратен. Обърлтън изглеждаше видимо притеснен и объркан от случилото се.
Man almost died in the boxing ring from a clash of heads on Clarissa Shields undercard. Atif Olberlton v Joseph George pic.twitter.com/nPHCcYgcuz— R (@Ready4R_) February 23, 2026
По първоначална информация припадъкът е причинен от удар в главата, след сблъсък при схватка в края на първия рунд.
Джордж беше изнесен от залата на носилка, а Обърлтън бе обявен за победител с технически нокаут.
„Знам, че играех отговорно в защита. Радвам се, че опонентът ми вече е добре“, заяви Обърлтън след мача.
Треньорът на Джоузеф Джордж - Хайлън Уилямс, съобщи, че спортистът е „в стабилно състояние в болница в Детройт и че ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс“.
Light heavyweight Joseph George suffered a head clash in the first round and then collapsed on the stool between rounds. Hoping for a good recovery 🙏🏽— Abe209Fights (@Abe209Fights) February 23, 2026
#ShieldsCrewsDezurn2 #Boxing pic.twitter.com/TFWukMKVek
36-годишният американец е с 13 победи и само 2 загуби на професионалния ринг.Редактор: Цветина Петкова
