Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа с две жертви. Инцидентът се случил в Нигерия. Там живеят родителите на боксьора, които той често посещава, съобщава Daily Mail, позовавайки се на информации на местни медии.

Джипът, с който пътувал 36-годишният Джошуа, се ударил в спрял камион на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун. Според свидетелски показания боксьорът се возил на задната седалка, а в колата имало общо четирима души.

This should be Antony Joshua’s last time in Nigeria. Speedy recovery to him pic.twitter.com/AGheH9njS4 — Sammy_Tuga🇬🇭 (@Thetechwhizguy) December 29, 2025

Пред "Би Би Си" нигерийските власти потвърдили, че боксьорът бил замесен в инцидента, а според първоначалната информация Джошуа е с леки наранявания и без опасност за живота.

Към момента не се съобщава дали жертвите пътували с Джошуа, а в социалните мрежи вече се появиха кадри от минутите след ужасния инцидент.

Antony Joshua involved in a car accident with two confirmed fatalities 💔🫤 pic.twitter.com/IyemxkGs18 — Custom tips (@KRUZER0010) December 29, 2025

Първо бе качена снимка, на която боксьорът седи на задната седалката на смачкан джип, а след това се появи и видео, на което Джошуа вече се намира в полицейски автомобил и разговаря с органите на реда.

Боксьорът е бил откаран в болница, без да се обявява името на лечебното заведение от мерки за сигурност.

Редактор: Ивайла Митева