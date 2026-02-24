Смяната на 28-те областни управители е най-естественото действие за всеки нов кабинет. Това заяви на брифинг депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

"Смяната на областни управители, назначени от ГЕРБ и ДПС, които загубиха доверието на гражданите след протестите, е напълно логична. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на партии, чието доверие е безвъзвратно загубено, да се организират честни избори. В този смисъл тази смяна не само е нормална практика, а е и абсолютно необходима", подчерта Божанов.

Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота

Той отправи и критики към отхвърленото вето на президента в Правна комисия върху промените в Изборния кодекс. "Виждаме, че мнозинството,чието правителството беше свалено от протестите, продължава да работи като такова. Продължава като кокошка с отсечена глава да тича из двора и да прави поразии. Днес в Правната комисия беше отхвърлено ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Отново се събраха, за да ограничат изборните права на българските граждани в чужбина", изтъкна той.

По думите му "вероятно става дума за сделка, която да доведе до избора на верен партиен кадър на БСП за подуправител на БНБ". Той изтъкна, че членовете на правната комисия от БСП - не са постъпили така, както бил обещал новият председател на партията Крум Зарков.

От своя страна Ивайло Мирчев изтъкна, че "с този главен прокурор честни избори не може да има". "В тази връзка министърът на правосъдието предприе няколко правилни стъпки за освобождаването на самонастанилия се в кабинета на главния прокурор Сарафов. Той по някаква причина отказва да напусне, не освобождава охраната и принуждава българските данъкоплатци да плащат за престоя му. Вместо това, изненадващо, днес прокуратурата започна проверка срещу министъра на вътрешните работи", изтъкна той.

Божидар Божанов: Честни избори минават през спиране на кранчетата и край на спекулациите

И по думите му "очевидно Пеевски е притеснен от това, че властта му се изплъзва и влиянието му в съдебната система отслабва". "Поради тази причина е започнал да привиква ключови фигури от Висшия съдебен съвет и от съдебната система в хотел „Берлин“, където според публична информация провежда срещи, отправя критики и поставя конкретни изисквания. Дотолкова се е притеснил, че е превърнал хотел „Берлин“ в свой своеобразен бункер. Появиха се данни за смущения в района, включително затруднения за полети на дронове. Затова сме подали сигнал до Комисията за регулиране на съобщенията, за да бъде извършена проверка - какво налага подобни мерки, кои лица са посещавали хотела, по какъв повод и какви разговори са водени там през последните дни", изтъкна Мирчев.

Има ли нужда от промяна в Изборния кодекс

Божанов коментира и решението на МС да оттегли кандидатурата на Деньо Денев за председател на ДАНС. "Това е правилно решение. Многократно сме настоявали за неговата оставка. Последният повод беше случаят „Петрохан“, при който беше укрита информация от българските граждани и не бяха дадени ясни отговори на ключови въпроси, свързани с разследването. Внесли сме за утрешното заседание на парламента ново искане за разсекретяване на цялата информация по казуса и ще настояваме то да бъде гласувано от мнозинството, което твърди, че темата „Петрохан“ силно го вълнува, но на практика прикрива информация", заяви Божанов.

