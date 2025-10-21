Презаписване на преференциите на местните избори в Пазарджик коментираха Ваня Нушева, експерт от „Прозрачност без граници”, и Стоил Стоилов – изборен експерт, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„При въвеждането на данните в изчислителния център, член на общинската избирателна комисия не е продиктувал коректно данните на служителя, който ги въвежда. Така възниква въпросът дали ОИК е спазила процедурите. Принципът на въвеждане на данните от избори е то да се извършва двойно, от два независими един от друг екипа. След което да се обявят резултатите”, каза Нушева.

Според Стоилов „от това положение ще се измъкнем, когато партиите отстъпят част от властта в комисиите на хора, които преминат през независим професионален подбор”. Той смята, че трябва да има критерии за такъв подбор.

„В секционните избирателни комисии трябва да има няколко места на членове от партии, а председателите и секретарите да бъдат подбирани от горната избирателна комисия по професионални критерии”, каза още той.

Нушева допълни, че Изборният кодекс трябва да отчита следните препоръки – да не се заменят членове на избирателните комисии в последния момент, да няма възможност необучени членове да участват в тях.

Стоилов смята, че Народното събрание трябва да започне работа по Изборния кодекс. Той каза още, че от 2017 година насам България е изгубила 1,111 млн. избиратели.

Редактор: Цветина Петрова