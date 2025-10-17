Директорът на ОД на МВР-Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е бил отстранен. Назначена е проверка. Това стана ясно след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София в петък.

"Днес щях да поискам оставката на Митов, но му спаси кожата това, че директорът на полицията в Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", заяви лидерът на партията Бойко Борисов.

Изборите в Пазарджик: Политически спорове и обвинения след вота

По-късно информацията потвърди и вътрешният министър Даниел Митов. "Ясно е, че след изборите в Пазарджик трябваше да се направи смяна и да се назначи проверка. Професионалното ръководство на МВР трябва да си върши работата. Затова съм отстранил директора", каза Митов на излизане от централата на ГЕРБ.

Припомняме, че за оставката на полицейския шеф в Пазарджик се заговори след изборите за Общински съвет в областния град. На вота в неделя "ДПС-Ново начало" стана първа политическа сила, а ГЕРБ остана шеста.