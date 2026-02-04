При проведените пет консултации при президента Илияна Йотова за съставяне на служебен кабинет се заявиха редица предпочитания и препоръки на всяка една от политическите формации. Заместник-председателят на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Божидар Божанов очерта ключовите за коалицията очаквания към бъдещия служебен кабинет в студиото на „Денят на живо“.

Според него основната задача на бъдещото правителство е гарантирането на честни избори. Той подчерта, че това изисква активни действия от страна на институциите, включително реална борба с купуването на гласове и прекъсване на финансовите потоци, чрез които се манипулира изборният процес.

ПП-ДБ: Трябват честни избори, предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря

В този контекст той изрази съмнения относно част от потенциалните кандидати за служебен министър-председател, като посочи, че повечето от тях - Филипова, Главчев, и двете му заместнички, са свързани с Делян Пеевски. "Подобни зависимости поставят под въпрос възможността за независим и безпристрастен служебен кабинет“, подчерта той.

Божанов коментира и подкрепата на ПП-ДБ за т.нар. „домова книга“, като обясни, че целта на тази промяна в Конституцията била да се ограничи възможността за установяване на скрит полупрезидентски модел чрез поредица от служебни кабинети. По думите му проблемът не е в самия механизъм, а в начина, по който той е бил използван.

Васил Терзиев за случая „Петрохан“: Познавах лично убитите мъже

Има ли връзка случаят „Петрохан” с представители на ПП-ДБ?

Божанов определи тройното убийство край "Петрохан" като изключително тревожно и подчерта, че всички версии трябва да бъдат разследвани задълбочено и обективно. Той отказа да прави политически внушения или да търси прибързани връзки с конкретни партии и лица, включително с ПП-ДБ. „Най-важното е да се разкрие убийството - мотивите, фактите и всички съпътстващи обстоятелства. Всичко друго са спекулации“, заяви той.

По думите му рамковото споразумение, подписано от бившия министър Борислав Сандов, само по себе си не е произвело правни последици, но въпреки това институциите трябва да проверят и този аспект.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова