Андрей Гюров назначи Йордан Божилов и Златин Кръстев за заместник-министри на отбраната.

Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Той има богат опит в сферата на отбраната. Бил е директор на дирекция в Министерството на отбраната, началник на политическия кабинет и заместник-министър на отбраната.

Златин Кръстев ще поеме функциите на заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на Република България в НАТО.

