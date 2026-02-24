Снимка: БГНЕС
Те ще отговарят за отбранителните политики, планирането и инвестициите в сферата
Андрей Гюров назначи Йордан Божилов и Златин Кръстев за заместник-министри на отбраната.
Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Той има богат опит в сферата на отбраната. Бил е директор на дирекция в Министерството на отбраната, началник на политическия кабинет и заместник-министър на отбраната.
Златин Кръстев ще поеме функциите на заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на Република България в НАТО.Редактор: Цветина Петрова
