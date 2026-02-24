Служебният министър-председател Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от Коалицията на желаещите. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини във вторник бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Той подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност.

Желязков: България е готова да участва в решението за мир и сигурност за Украйна

Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.

Премиерът към Зеленски: Подкрепяме усилията на Украйна за установяването на справедлив и траен мир

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа историческата сграда на българския парламент беше осветена с цветовете на българския и украинския флаг.

Редактор: Станимира Шикова