Специализиран екип от батальона за защита на силите в Стара Загора, част от състава на 2-ра механизирана бригада, унищожи днес силно корозирал 76,2-мм бронебойно-трасиращ снаряд. Боеприпасът е бил открит при извършване на изкопни дейности в района между град Николаево и село Ветрен.

Военнослужещите са извършили разузнаване и транспортиране на снаряда до територията на учебен център „Люляк“, където е проведено контролираното му унищожаване. От Сухопътните войски уточняват, че операцията е преминала при спазване на всички мерки за безопасност. Специализираната група, съставена от трима военнослужещи и един цивилен служител, е действала под ръководството на старши лейтенант Христо Костов.

Формированието е активирано по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след разпореждане на началника на отбраната.

