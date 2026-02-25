Удължителният закон за бюджета да продължи да действа до приемането на Бюджет 2026, реши служебното правителство.

Законът, който действа в момента, е със срок до края на март. Според служебната власт няма как в рамките на следващите седмици да се приеме изцяло нов бюджет за настоящата година, което налага второ удължаване. В него остава 5-процентното увеличение на заплатите в обществения сектор, както и заложените по-високи размери на социални плащания, става ясно от решенията на Министерския съвет.

Кабинетът обяви договори за обществени поръчки, които се проверяват

Общините, които миналата година са събрали повече от местни данъци и такси, ще имат възможност и да харчат над лимитите за 2025 г.

Предстои проектът да мине на гласуване в пленарна зала.

Редактор: Ина Григорова