Търговци на зърно у нас фалират заради тежките пазарни условия, алармират браншови организации в Добруджа. Първият кораб с аржентински слънчоглед вече е пристигнал на пристанище Варна, а до края на сезона се очакват още десет, общо 400 хиляди тона.

„Преработвателите ще спрат да купуват български слънчоглед, въпреки че в складовете има около 600 хиляди тона“, посочи председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

Земеделските производители разчитаха на по-високи цени заради сухата година и ниските добиви. „При 100–120 кг добив от дка приходите са около 120 лева, а разходите стигат 170 – това е чиста загуба“, обясни земеделският производител Костадин Костадинов.

Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити

Цената на аржентинския слънчоглед е около 475 долара (790 лева) за тон, което вече оказва натиск върху пазара и доведе до спад на цените на българската продукция с около 100 лева на тон още преди разтоварването на кораба. „Особено царевицата е на пълна загуба, а слънчогледът трудно се продава, защото търговци няма на пазара“, допълни председателят на ЗК „Възраждане“ Нели Стоянова.

Основният проблем според производителите е, че аржентинската продукция е значително по-евтина заради по-ниски регулации, липса на въглеродни квоти и евтино производство. „80% от производството в Южна Америка е ГМО, но то ще се преработва тук и вероятно ще се продава като българска и европейска продукция“, отбеляза Костадинов.

Жекова подчерта и опасенията за безопасността на вносното зърно: „Съществуват съмнения за използването на забранени пестициди. Министър Христанов обеща борба с измами и корупция – надяваме се това да важи и за слънчогледа.“

Репортаж: Надежда Карапанчева

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева