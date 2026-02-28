"Във връзка с провеждащото се в Министерски съвет заседание на Съвета за сигурност без представители на Народното събрание, парламентарната група на ГЕРБ-СДС изразява своята загриженост, че дори и по теми като национална сигурност сме свидетели на антисистемно поведение от страна на служебното правителство. България е парламентарна република". Това се казва в позиция на ГЕРБ-СДС, след като днес се проведе Съвет за сигурност в Министерски съвет без участието на представители на политическите партии.

"В моменти на криза институциите не се стесняват – те се разширяват. Съветът по сигурността може да има постоянни членове, но политическата отговорност за националната сигурност се носи от Народното събрание. От хора, избрани пряко от гражданите.Служебното правителство има временен мандат. Парламентът има демократична легитимност.", се казва в позицията.

ОТ ГЕРБ-СДС подчертават, че когато в международната среда има военно напрежение, прозрачността и включването на парламентарните сили не са „предизборна арена“, а гаранция за доверие. И добавят: "Демокрацията не е удобство. Тя е процедура. В момент на криза България има нужда от институционално единство, не от институционално затваряне. Временните правителства не трябва да вземат постоянни решения зад затворени врати. Легитимността не се назначава – тя се избира."

От ГЕРБ-СДС настояват "за институционален контрол, не политическа сцена, в каквато служебното правителство превръща институциите.Призоваваме служебният министър-председател незабавно да предприеме действия по запознаване на парламентарно представените партии с решенията на Съвета за сигурност и мотивите за вземането им.

Призоваваме и президентът Йотова да поеме отговорност за назначения от нея Министерски съвет и да не допуска чрез него парламентът бъде изтласкан от решенията за националната сигурност."

