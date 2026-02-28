Войната в Иран, която очевидно започва за изключително кратък период от време, ще се отрази на България с особена сила, обявиха в позиция от "Има такъв народ".



"Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск от бягащо население, който обикновено е свързан със силно увеличаване на натиска от други страни. При тази ситуация неизбежно натискът ще дойде върху външните граници на Европа. Коя е най-близката до конфликта външна граница на ЕС? България", пише още в позицията на ИТН.



От ИТН коментират, че "на фона на това твърденията на управляващите, че този конфликт никак, ама никак не застрашава България, и вулгарното свикване на Съвета по сигурността, без в него да бъдат поканени парламентарно представените партии, е не само акт на пълно своеволие на кабинета „Петрохан“, но и истинска, тотална безотговорност към съдбата на родината".



От партията допълва: "Предвид пълната неспособност на кабинета „Петрохан“ да вземе необходимите мерки за засилване на охраната на българските граници и явната непригодност на този кабинет да оцени адекватно опасността за България, призоваваме президента Йотова към свикване на КСНС, където да се начертаят адекватни мерки за защита на границите на страната от евентуална масова миграционна вълна."

