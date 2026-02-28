"Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени". Това написа във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

"Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа", пише още Борисов.

"Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия изток, така и на партньорите от Израел и САЩ", завършва позицията.

