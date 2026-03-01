Служебният премиер Андрей Гюров отправи послание към българските граждани, които се намират в страните от Близкия изток, където в момента се наблюдава засилено напрежение и военна ескалация. В съобщението си той подчерта, че институциите следят внимателно развитието на ситуацията и са в постоянна координация с Министерството на външните работи и дипломатическите представителства. Премиерът предостави връзки за контакт на нуждаещите се българи в региона. Правителството гарантира, че е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа на гражданите в региона.

"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация.

Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи", написа министър-председателят.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

Той предостави и телефоните и другите канали за връзка, които според него работят денонощно:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

Имейл: crisis@mfa.bg

Факс: +359 2 870 71 37

"Може да търсите съдействие и директно от най-близкото българско дипломатическо представителство. Важно е да знаете и нещо друго – ако в държавата, в която се намирате, няма български консул, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС. Това е ваше право като европейски граждани", информира още Гюров.

Той призовава българите, ако са в региона, да се регистрират в рубриката „Пътувам за“ на сайта на МВнР. "Отнема няколко минути, но може да бъде от голяма полза при нужда от връзка с вас.

Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора. Пазете себе си и близките си. Не сте сами", завършва премиерът.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова