Служебният министър Надежда Нейнски проведе телефонен разговор с външния министър на Израел Гидеон Саар. По време на разговора двамата са направили анализ на актуалната обстановка в региона на Близкия изток. Основен акцент е била динамичната ситуация по сигурността и отражението ѝ върху чуждестранните граждани.

Министър Саар е уверил българската страна, че израелското правителство има готовност да окаже съдействие при необходимост от организиране на завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани на територията на страната.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивайла Маринова