По инициатива на министър Нейнски бе проведен разговор с вицепремиера и външен министър на Хашемитско кралство Йордания Айман Сафади. Министър Нейнски изрази солидарност с йорданската страна в настоящия критичен за региона период, съобщиха от МВнР.

Двамата са се обединили около разбирането, че Иран следва да прекрати ударите по съседни държави и да работи за деескалация на напрежението. Бил е поставен акцент и върху необходимостта настоящата криза да не отклонява вниманието от ситуацията в Газа и изпълнението на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа.

Редактор: Иван Петров