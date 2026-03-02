Снимка: АДФИ
Поста заема Ивайло Ашков
Служебният министър на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на Агенцията.
Бившият служебен вицепремиер Людмила Петкова беше назначена за директор на АДФИ
Ивайло Ашков е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски". Кариерното му развитие е изцяло в системата на Министерството на финансите. Дванадесет години (2010-2022 г.) е заемал последователно длъжностите държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Министерството на финансите. От 31 октомври 2003 г. до 31 август 2010 г. е бил публичен изпълнител и инспектор в закритата Агенция за държавни вземания и държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.
