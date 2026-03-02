Няма пряка заплаха за България, но полицейското присъствие около гари, летища и посолства е засилено. Това уверяват от МВР, след като преди ден служебният премиер свика спешен Съвет по сигурността. С повишено внимание се наблюдават обекти, в които има присъствие на американски или израелски граждани.

Надежда Нейнски: Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток с негативни последици за Европа

И. д. главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че решенията вече са обявени. Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов заяви, че са взети всички предохранителни мерки както за американски граждани, така и за израелски.

Редактор: Цветина Петрова