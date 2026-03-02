Снимка: iStock
В столицата е засилена охраната около летището и други обекти
Няма пряка заплаха за България, но полицейското присъствие около гари, летища и посолства е засилено. Това уверяват от МВР, след като преди ден служебният премиер свика спешен Съвет по сигурността. С повишено внимание се наблюдават обекти, в които има присъствие на американски или израелски граждани.
И. д. главен секретар на МВР Георги Кандев посочи, че решенията вече са обявени. Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов заяви, че са взети всички предохранителни мерки както за американски граждани, така и за израелски.
Редактор: Цветина Петрова
