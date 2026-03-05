Министърът на вътрешните работи Емил Дечев назначи старши комисар Мариян Лонгинов за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – В. Търново.

Пред ръководния състав на Областната дирекция той бе представен от заместник-министър Калоян Милтенов. Той посочи, че приоритет в работа на МВР и основната задача в най-кратък срок е осигуряване на честни и почтени избори.

Старши комисар Мариян Лонгинов благодари на ръководството на министерството за доверието и обеща да продължава да работи усърдно и занапред.

Той е роден през 1972 г. в Г. Оряховица. Започва работа в системата на МВР през 1999 г., като разузнавач в РУ – Г. Оряховица. През годините заема длъжностите началник група и началник сектор „Криминална полиция“ при РУ – Г. Оряховица. През 2013 г. е назначен за заместник -директор на ОДМВР – В. Търново. През 2017 г. е временно преназначен за началник на РУ – Павликени. От 2021 г. до края на миналата година е ръководител на РУ – Г. Оряховица. От 19 ноември 2025 г. поема ръководството на сектор „Криминална полиция“ при РУ – Г. Оряховица.

През годините е награждаван многократно. Последното му отличие е от края на миналата година - Почетен знак на МВР II степен, връчен от министъра на вътрешните работи.

