Служебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков , считано от 9 март. На негово място e назначена Милена Кръстанова. Решението е взето в петък и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет.

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.

Снимка: БГНЕС

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

Редактор: Цветина Петрова