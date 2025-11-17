Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите предвид назначаването му за особен търговски управител на „Лукойл”.

На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник в приходната агенция.

Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщават от пресцентъра на МС.

Снимка: НАП

Христо Марков е дългогодишен служител на НАП с управленски и експертен опит и над 30 години стаж в приходната администрация. До 3 ноември 2025 г. той е ръководил Териториална дирекция на НАП-София, след което е назначен за заместник изпълнителен директор.

Редактор: Ина Григорова