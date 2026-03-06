„Намираме се в преломен момент за правосъдието. Все повече хора, които не искат да се мълчи за Джуджетата, Нотариусите, техните магистратски Семейства и покровителите им зад кулисите, излизат с имената си. Стената на мълчанието продължава да се пропуква. Но дали ще бъде срутена и има ли шанс правосъдието ни да се прочисти от мафиотските зависимости зависи от всички нас”. Това написа в профила си във Facebook служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Поводът е постъпилият в Министерството на правосъдето сигнал от българския европрокурор Теодора Георгиева за натиск и заплахи.

Редактор: Ивета Костадинова