Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството. Със същия документ президентът назначава на поста Николай Найденов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По-рано днес Йотова съобщи, че ще се запозне с цялата информация и ще вземе своето решение по казуса.

Припомняме, че Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини.

Редактор: Ивета Костадинова