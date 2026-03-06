Снимка: БГНЕС
Бонева подаде оставка заради здравословни причини
Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството. Със същия документ президентът назначава на поста Николай Найденов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
По-рано днес Йотова съобщи, че ще се запозне с цялата информация и ще вземе своето решение по казуса.
Припомняме, че Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Прессекретариат на Президентството
