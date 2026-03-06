Кандидатите за шофьорска книжка ще трябва задължително да преминават практическо обучение и в тъмната част на денонощието. Това предвиждат промени в наредбата за обучение на водачи, публикувани за обществено обсъждане, пише сайтът Pariteni .

Според предложените текстове часовете за нощно кормуване ще се провеждат в различни диапазони според сезона - например между 18:30 и 06:30 ч. през зимните месеци и между 22:00 и 05:00 ч. през май, юни и юли. Целта е бъдещите шофьори да придобият реален опит при управление на автомобил при ограничена видимост.

Промени при издаването на шофьорските книжки

В проекта се предвиждат и по-строги правила за отчитане на обучението. Курсистите ще трябва да полагат подпис в учебния си картон в началото и в края на всеки учебен час, за да се гарантира, че занятията се провеждат реално и пълноценно. При записване в курс кандидатите ще представят и декларация, че отговарят на изискванията за придобиване на правоспособност, както и карта за оценка на физическата годност. Предвижда се в учебните центрове да се предоставя заверено копие на документа, което ще намали административната тежест.

Друга промяна е въвеждането на срок от две години за завършване на обучението. Ако курсистът не приключи теоретичната и практическата подготовка в този период, ще трябва да започне обучението отначало. Според мотивите това ще гарантира, че кандидатите се явяват на изпит с актуални знания и умения, тъй като правилата за движение по пътищата се променят често.

Задължително GPS приложение за шофьорските курсове от 12 юли

Предлагат се и допълнителни изисквания за безопасност и дигитализация на процеса.

Курсистите за категории мотоциклети ще трябва да носят каска и ръкавици и по време на обучението, а учебните дневници и картони ще се водят електронно. Това означава, че инструкторите ще трябва да използват мобилни устройства, което според мотивите към проекта може да доведе до поскъпване на шофьорските курсове.

Редактор: Ралица Атанасова