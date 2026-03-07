"Първо прибирането на хората, на второ място - запасите от енергийни ресурси, а след това защитата на въздушното ни пространство", категоричен е депутатът от БСП и бивш социален министър Борислав Гуцанов в ефира на „Събуди се“, коментирайки действията на служебното правителство във връзка с кризата в Близкия изток. Според него усилията на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и Министерството на транспорта са максимални, въпреки че кабинетът като цяло остава хаотичен и неопитен.

Гуцанов призна, че в началото на евакуацията някои българи са се прибирали по-бързо, включително популярни личности и политици, докато семейства и деца все още чакат своите полети. „Държавата и трите ведомства правят невъзможното, за да могат нашите сънародници да се прибират“, уточни той, подчертавайки, че човешкият живот е първостепенен приоритет.

Туроператори ще сезират съда в Хага заради оставени български туристи в Близкия изток

По темата за военните самолети на летище София Гуцанов поясни, че решението е било взето от министъра на отбраната по закон, без колективно решение на кабинета. „На гражданско летище аз не бих приел военни самолети“, коментира той и подчерта, че мирът трябва да бъде водещата ценност, а България не трябва да участва пряко в конфликти.

Обсъдена беше и кризата в БСП. Гуцанов заяви, че партията трябва да бъде единна и да съчетава либералната линия на новото ръководство с консервативния патриотичен подход. „БСП е кауза и сме готови на всичко, за да може партията да върви напред“, каза той, като изрази надежда новият лидер Крум Зарков да възстанови лицето на партията.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова