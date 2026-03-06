Продължава евакуацията на българите в засегнатите от въздушните атаки страни. Нов полет с наши сънародници на борда ще кацне в събота на летище „Васил Левски" в София. Междувременно част от туроператорите заявиха, че ще сезират Международния съд в Хага, защото организираните туристи са оставени последни.

Стоян Данаилов е туроператор и е с група от близо 100 души в Дубай. Недоволството им се поражда от факта, че в седмия ден след началото на атаките по и от Иран все още не знаят кога ще бъдат евакуирани. „Не знаем коя група в кой от двата полета ще бъде качена”, каза той.

МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

Затова и ще последва жалба в международен съд. „Аз съм убедена, че ще бъдат сезирани тези институции. По информация на колегите ми, всички западни туристи вече са се прибрали. Голяма част от хотелите са пълни само с български групи, които никой не иска да прибере по някакъв начин”, смята туроператорът Павлина Русева.

Обяснението на външното ни министерство е, че първите качени не са избирани по известност или с връзки. Първо са прибрани основно туристи, които са се организирали сами. „България е втората страна от ЕС, която успя да изведе над 100 души от ОАЕ за 3 дни”, заяви Ирена Димитрова от Ситуационния център на МВнР.

С отварянето на въздушното пространство отново се отваря и възможността българи да тръгнат на път към Емирствата и другите засегнати страни. От външно препоръчват това да не се прави.