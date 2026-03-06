„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация”. Това заяви Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.

В същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава. „За нас това е реална операция „Искрена грижа”. Търсим съдействие от всички авиационни оператори”, добави Шаламанов.

