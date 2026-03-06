Снимка: iStock
Вчера у нас кацнаха полети от Оман и Дубай
Продължава евакуацията на български граждани от района на конфликта в Близкия Изток.
С полет от Дубай снощи пристигнаха 180 души. Малко по-рано кацна и редовен чартърен полет от Оман. На борда, освен тези, които по план трябвало да се приберат, имало и евакуирани с помощта на българските власти.
Въпреки пристигането на първите групи, десетки българи, сред които малки деца и възрастни хора, остават блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство над Близкия изток. Сред тях е група от 25 души, които трябвало да се приберат у нас още в сряда, но полетът им бил отменен.
Българи в различни точки на Близкия изток и Южна Азия все още очакват помощ, за да се приберат
Христомир Спасов, който е част от блокираната група, разказа в ефира на „Здравей, България”, че през изминалата нощ в Дубай е имало нова вълна от атаки и предупреждения за опасност. По думите му сънародниците ни прекарали голяма част от нощта в лобито на хотела и в подземния паркинг, следвайки инструкциите на местните власти за безопасност.
Към момента има разминаване в информацията от официалните институции. Първоначално Министерството на туризма обяви изпращането на самолет. Въпреки това само едно семейство е получило официален имейл от Ситуационния център, че ще бъде изведено. Има потвърждение за евакуация и за още две семейства с по-малки деца. Останалите българи все още нямат яснота за датата на своето завръщане.
Блокираните ни сънародници споделят и за проблеми с престоя си. След изтичане на първоначалните им резервации от хотела поискали да освободят стаите, но с помощта на техния туристически гид ситуацията била временно решена и те останали в обекта.
Редактор: Ралица Атанасова
