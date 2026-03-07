Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че през последната година и половина страната е успяла да излезе от труден период и да постигне напредък по ключови теми, благодарение на последния редовен кабинет. Борисов беше на посещение в Бургас, където беше направена инспекция на строежа на новата многопрофилна детска болница.

По думите му страната е постигнала напредък по отношение на еврозоната, Шенген, Плана за възстановяване и устойчивост и отпадането на мониторинговия механизъм. „Толкова високо е вдигната летвата от ГЕРБ...“, каза Борисов. Той добави, че партията му не е причина за политическата криза.

„Разбрах, че вчера е сменено и ръководството на НАП. Това явно е начинът да се отблагодарят за рекордните приходи - над 14 милиарда лева повече, събрани благодарение на работата на НАП и митниците. Само че тези пари вероятно ще им трябват за друго - за репресии през следващия месец и половина. Те дори няма да успеят да ги похарчат, но очевидно НАП има огромно значение и за честността на изборите.

Тези хора са доста забавни - ако ситуацията не беше толкова трагична, щеше да е смешно. Все пак хубавото е, че имат само месец и половина. Освен това се питам как за една седмица установиха, изискаха и провериха работата на областните управители и на полицейските началници. Какъв е този „вундеркинд“, който моментално влиза в час и размествa абсолютно всичко, сякаш е подготвян години наред за тази работа?“, каза той.

„Много искам да говорим за олигарсите в партиите, защото не знам в ГЕРБ да има олигарси. Никой не ни е подкрепял. Особено червената олигархия, червените куфарчета и мобифони. Тези приказки не са измислени. Бях малък като ги слушах през 90-те години. Разбойническата приватизация“, подчерта Борисов.

Той коментира, че България се намира в изключително сложен геополитически момент и посочи войната в Украйна и напрежението в Близкия изток като фактори, които изискват ясна и последователна външнополитическа позиция.

По думите му страната трябва да отстоява евроатлантическата си ориентация не само на думи, но и с конкретни действия, особено в условията на нарастващи международни предизвикателства.

Бойко Борисов: Хората около Радев са децата и внуците на червената олигархия

В рамките на посещението на Многопрофилната детска болница лидерът на ГЕРБ подчерта, че новото лечебно заведение в Бургас ще бъде ключово за региона и ще обслужва близо милион и половина души.

Кметът на Бургас Димитър Николов обясни, че новата многопрофилна детска болница ще разполага със 140 легла и 16 отделения и клиники и ще обслужва целия Югоизточен регион. По думите му изграждането ѝ е особено важно, тъй като много български семейства все още са принудени да търсят лечение за децата си в чужбина. Проектът се реализира за по-малко от две години и е част от по-широкото развитие на инфраструктурата в района, включително и нов четирилентов път.

Според него подобни инвестиции са жизненоважни. Не може да има просперитет в България, ако не осигурим здраве на децата“, заключава Николов.