"Румен Радев в момента го играе като цар. Много пъти съм говорил за червената олигархия и точно с тези хора се е обградил и Радев". Това заяви лидерът на ГЕРБ във Facebook изявление, излъчено на живо.

По думите му коалицията на Радев не е представила програма, следователно изчисленията на социолозите за предстоящия вот не са точни.

Той настоя също така президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурностна фона на покачващото се напрежение в Близкия изток. "Редно е президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност и там да се търси консенсус", каза той.

От Пловдив Борисов коментира и рокадите в МВР. Той заяви, че промените не са в положителна посока. Заподозря и реваншизъм. „Приемам че всички, които имат отношение към изборите, има логика да считат, че могат да сложат по-добри кадри. Мога да кажа само „горкото МВР”, защото идва една власт и омита всички, идва втора власт и реваншизмът е такъв, че редовните служители трябва само да се привеждат и да чакат да дойдат новите началници. След като Пламен Узунов и Копринков редят МВР, как ще функционира здравословно? Румен Радев се е разбрал - МВР за него и всички други да безчинстват в министерството”, подчерта той.

Редактор: Дарина Методиева