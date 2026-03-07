Таня Радуловска - настоящ адвокат и бивш съдия, е назначена за трети заместник-министър на правосъдието. Това съобщи служебният правосъден министър Андрей Янкулов в профила си във Facebook. Назначението е станало в края на работната седмица, уточнява той.

"Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат", пише Янкулов в поста си.

Съдия и прокурор влизат в екипа на Андрей Янкулов

И допълва: " Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това. Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието. Пожелавам ѝ успех!".

Редактор: Станимира Шикова