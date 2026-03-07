Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и до създаване на предпоставки за наводнения, 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) изпратиха писма до кметовете на всички общини и до управителите на областните пътни управления.

С писмата са дадени указания за организиране и извършване на проверки за наличие на замърсени с отпадъци терени и за тяхното своевременно почистване. Приоритет при проверките следва да бъдат обходите на проблемни участъци, включително речни легла, дерета и прилежащите им територии.

При установяване на замърсявания е необходимо да бъде организирано незабавното им почистване, както и предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на повторно замърсяване. Сред възможните мерки са поставяне на видеонаблюдение, ограничаване на достъпа до рискови зони, осигуряване на охрана и други подходящи действия.

При установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните административни действия в рамките на действащото законодателство.

