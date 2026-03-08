Два дрона са довели до кратко затваряне на въздушното пространство на Летище „Васил Левски“ - София. От аерогарата потвърдиха, че безпилотните апарати са били засечени чрез системата за наблюдение.

Заради инцидента временно са били пренасочени два полета. Самолет от Кьолн е кацнал във Летище Варна вместо в столицата, а полет от Лондон е бил насочен към Летище Пловдив. Към момента въздушното пространство над столичното летище е отворено и полетите се изпълняват нормално.

По информация на източници от Министерство на вътрешните работи е бил подаден сигнал за мъж, който е управлявал дрон в района на летището. Той е дал обяснения пред полицията и е бил освободен. По случая работят всички компетентни институции.

Два дрона затвориха за кратко летището в София

От Асоциацията на българската авиационна индустрия коментираха, че най-често подобни инциденти се дължат на любители, които не спазват правилата за полети с дронове. Според експертите това създава риск за излитащите и кацащите самолети и може да доведе до сериозни неудобства за авиокомпаниите и пътниците.

От бранша настояват за по-строги финансови санкции и за подобряване на системите за откриване и неутрализиране на дронове около летищата.