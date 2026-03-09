Подкрепям пощенските служители и съм убеден, че хората, които ежедневно поддържат тази важна обществена услуга, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд. Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по повод започналите днес стачни действия на служителите в "Български пощи" ЕАД.

Още в петък, на среща със синдикални организации, Исмаилов обяви, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на пощенския оператор, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Работещите в „Български пощи” излизат на протест на 9 март

„Недопустимо е 60% от служителите на "Български пощи" да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет, качеството на услугите и приходите да не се подобряват, а в това време изпълнителният директор да получава заплата от над 7600 евро месечно. Възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени. Тяхно задължение е да осигурят високи приходи на дружеството и да управляват парите на данъкоплатците с грижата на добър стопанин“, подчерта ресорният министър.

Той информира, че внася в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи" в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни Исмаилов.

Редактор: Станимира Шикова