Свят, в който хора, животни и фантастични същества съжителстват под топлите цветове на въображението, оживява в новата изложба на художника Росен Рашев-Рошпак. „Слънчев свят“ събира живопис и рисунки, които разказват за любовта, семейството и простите радости от живота – теми, превърнали се в запазена марка на автора. Експозицията се открива на 2 март в столичната галерия „Париж“ и ще посреща посетители до 18 март.

„Заглавието на изложбата недвусмислено показва характера ѝ. Това е слънчевият свят на автора, който той винаги рисува в картините си, защото там е неговата истинска същност и това е неговата си действителност. А тя е съвсем реална, защото чрез произведенията, които Рошпака създава, тази реалност оживява, докосва и лекува човешките души“, казва Надя Павлова от галерията.

Птицочовеци, хора, животни и най-различни фантастични герои си общуват в този слънчев свят, а цветовете са топли, ярки, и никога мрачни. Големи тумбести къщи събират своите обитатели, които любопитно надничат през прозорците, колелета се карат от причудливи същества, а си има и цели градове населени с малки къщурки, които са пълни с врабчовци.

По думите на Павлова семейството и любовта са отново основните двигатели в творбите на Росен Рашев, а и не е възможно да бъде нещо друго, защото какъв слънчев свят би бил това, ако я няма любовта и топлината между хората.

► Повече за художника

Росен Рашев-Рошпак е роден през 1970 г. в гр. Враца, а през 1989 г. завършва Художествената гимназия в гр. София. Живее и работи в родния си град. В творбите си с усмивка разказва за семейство и любовта, за животните и хората, за „Дядо Боже“ и библейските събития. Музеят за наивистично и маргинално изкуство в град Ягодина, Сърбия, притежава колекция с над 80 картини от Росен Рашев, който е и носител на множество престижни отличия през годините. Именно чрез колекцията на сръбския музей, авторът е представен с голяма изложба в Софийска градска художествена галерия през 2011 г. Другият международно значим музей с колекция от над 35 творби на Рошпака е арт център „Уго Вутен“, Белгия.

