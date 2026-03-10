Инфлацията в Европа е напълно сигурна, а България не предприема никакви действия и изостава драстично от съседите си на фона на глобалното преразпределение на енергийната карта и риска от затваряне на Ормузкия проток. Около това мнение се обединиха бившият министър на енергетиката Александър Николов и енергийният експерт Боян Рашев в дискусия в ефира на предаването „Здравей, България”.

Александър Николов е категоричен, че конфликтът в Близкия изток ще има сериозни икономически последици. „Инфлация в Европа ще има, въпросът е не дали, а с какъв темп и за колко дълго”, коментира той.

Николов посочва, че в момента тече ясно преразпределение на енергийната карта във всички посоки – търговия с петрол, газова инфраструктура и капацитетни мощности. На този фон България не присъства в разговора, докато съседите ни инвестират агресивно. „Турция направи абсолютно всичко възможно да разшири производството си през ядрена енергетика и газова свързаност”, заяви бившият министър.

Боян Рашев допълни, че България губи позиции заради цената на въглеродните квоти. „Ако те са скъпи, нашите централи нямат никакъв шанс да конкурират газови централи, и то не само в Гърция”, казва той и уточнява, че „ВЕИ-тата свалят цената на нула през деня, което унищожава всеки производител на електроенергия”.

Според Николов България разполага с уникален, но неизползван потенциал. „В Маришкия басейн има активи за няколко десетки милиарда евро, включително 440 квадратни километра минно поле”, което представлява и „уникален пример за улавяне на въглеродни емисии, неизползван от държавата”.

Относно рафинерията у нас, Александър Николов цитира конкретен документ. „Особеният управител на „Лукойл” входира доклад, в който в прав текст се казва как се е отразило решението на Министерския съвет за затваряне на външния пазар. Това е основната причина да дойде и потенциален арбитраж за пропуснати ползи”, каза ексминистърът. И уточни, че цените на колонките по бензиностанциите зависи пряко от количествата, които рафинерията преработва - колкото по-големи са те, толкова по-евтини ще бъдат горивата.

⇒ Ситуацията на бензиностанциите

Собственикът на бензиностанция Венцислав Пенгезов отчита повишение на цените на едро. По думите му от вчера до днес поскъпването е 7 евроцента, предимно за дизела. „Днес цената от 1,40 евро е общо взето едровата плюс транспорта до бензиностанцията, така че предстои увеличение”, обяснява той.

За да не стресират потребителите, търговците се опитват да компенсират ръста. Вериги, които поддържат стандартни маржове от 14-15 евроцента, в момента са ги намалили до 7-8. Пенгезов допълва, че няма отлив на клиенти.

Целия разговор гледайте във видеото.