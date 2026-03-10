Съвместна акция на служители на „Икономическа полиция“ и представители на Патентното ведомство доведе до разкриването и изземването на около 900 артикула - включително дрехи, обувки, чанти и колани, чиято обща стойност се оценява на близо 100 000 евро.

При проверката бе установено, че част от откритата стока носи лога и надписи на защитени търговски марки, а собствениците на търговския обект не разполагат с разрешение от притежателите на изключителните права за тяхното разпространение.

Инцидентът е регистриран в магазин, разположен в самия център на Варна, където артикулите са били изложени за продажба на клиентите. Действията на органите целят да защитят потребителите и правата на законните притежатели на марките, като демонстрират бдителност срещу нарушения на интелектуалната собственост.