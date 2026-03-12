Снимка: iStock
Промените в закона засегнаха и дейността на Комисията за защита от дискриминация
Депутатите приеха на второ четене нови санкции за дискриминация. Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Диапазонът на санкциите се увеличава от 250 до 2000 лв. на от 500 до 2000 евро.
Промените в Закона за защита от дискриминация са внесени от Министерския съвет. Те предвиждат и членовете на Комисията за защита от дискриминация да не носят наказателна или гражданска отговорност за служебните си действия и актове, освен ако не става дума за умишлено престъпление от общ характер.
Правителството намалява глобите за обида и клевета
Според мотивите на вносителя промените имат за цел да гарантират независимостта на Комисията и да я защитят от външен натиск. В българското законодателство липсваше изрична разпоредба, която да урежда независимостта на членовете на КЗД при изпълнение на техните задължения, което според вносителите създава възможност тя да бъде атакувана както институционално, така и персонално.
С промените се уточняват и правомощията на Комисията – след предварително съгласие на засегнатото лице КЗД ще може да обжалва административни актове, които нарушават принципа на равенство в третирането, както и да завежда искове и да се включва като страна по съдебни дела по такива казуси.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни