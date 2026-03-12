„Не трябва да проектираме собствените си мечти и амбиции върху нашите деца”, заяви авторката Доника Ризова в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Тя представи новата си книга „Виктория”, която разказва историята на едно упорито момиче и учи читателите на увереност, радост от играта и сила да повярваш в себе си.

Доника Ризова сподели, че в книгите си винаги пише за истински герои и хора, които познава лично. Прототипът на главната героиня е нейната кръщелница Виктория – 10-годишна шампионка по художествена гимнастика. „Прекарахме с нея едно прекрасно гръцко лято около басейна. Тя сподели своите притеснения за това, че ѝ се налага за победата да мисли през цялото време”, разказа авторката. В разговорите им са изникнали въпроси, които вълнуват както децата, така и възрастните.

В книгата присъстват елементи от гръцката митология, като името на главната героиня е свързано с богинята на победата Нике. Доника Ризова обясни, че нейните герои са представени като „деца богове”, което позволява суперсилите им да бъдат разказани по по-различен начин.

Един от ключовите моменти в историята е срещата с бога на завистта, който в книгата се превръща в бог на амбицията. „Амбицията е да ставаш по-добър, да се състезаваш със себе си, а да не искаш непременно твоя противник да се провали”, поясни Ризова.

Книгата е насочена и към родителите, които често са „главните ментори” на своите деца. Авторката призовава възрастните да не проектират собствените си мечти и амбиции върху децата. „Трябва да се забавляваме във всичко, което ни се случва в живота. Децата го знаят това, те гледат на живота като на игра”, подчерта тя.

