Книгата „Песто за закуска“ на Люба Аладжем тръгва от кухнята, но бързо излиза извън нея – към теми за смелостта да бъдеш себе си, за споделянето и за неочакваните, но сполучливи комбинации в живота.

Самото заглавие е метафора за основната ѝ идея – съчетаването на на пръв поглед несъвместими неща може да доведе до нещо смислено и красиво. „Никой не яде песто за закуска и точно заради това е интересно“, каза Аладжем в предаването "Социална мрежа", като подчерта, че този принцип минава през всички разкази в книгата.

Текстовете са кратки, с бързо развитие и изненадващ финал, а зад лекотата им стоят лични преживявания. „Дълго си мислех, че няма нищо лично, но каква заблуда – всичко е лично“, призна авторката.

Година след излизането на книгата Люба Аладжем споделя, че „Песто за закуска“ е донесла и личен прогрес – както в писането, така и извън него. След раздялата с издателя тя решава сама да поеме пътя си и да разшири идеите си и в подкаста „Таланти“, където дава сцена на хора и техните истории отвъд видимия им успех.

За нея талантът е само „броня“, а истинският човек е зад нея. Общото между книгата и подкаста е убеждението, че животът е пълен с несъчетаеми, но сполучливи комбинации. „Според мен целият ми живот е едно несъчетаемо сполучливо нещо“, казва Аладжем и обобщава философията си с проста идея – щастието е избор, а от нас зависи дали ще ядем лимоните, или ще си направим лимонада.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова