Нов театрален спектакъл, вдъхновен от обичаната детска книга "Приключенията на Том Сойер и Хъкълбери Фин", връща зрителите към детството с ожулени колене, игри на открито и усещането за свобода, в която светът изглежда безграничен. Постановката носи ясно послание – да пазим детското в себе си, да вярваме в чудесата и да не губим способността си да мечтаем. С много динамика, движение и емоция представлението залага на енергичността на актьорите и на живия контакт с публиката, а най-важните зрители остават децата.

Съставът споделя, че това е спектакъл за детството като пространство за приключения, щуротии и свобода, но и за отговорност, уважение и доверие към възрастните.

Том Сойер е диво и свободно момче, което не е лошо или невъзпитано, а просто търси радостта от живота навън - в играта и въображението. "Ожуленото коляно не е знак за проблем, а за преживяно детство", казва екипът. Спектакълът се фокусира и върху грижата на възрастните – не да „капсуловат“ децата, а да ги насочат да бъдат добри хора и да търсят помощ, когато имат нужда.

Много важен е и образът на антагониста – Индианеца Джо, който въплъщава злото, страха и несправедливостта, но също така е ключов за израстването на главните герои. Чрез срещата с него Том и Хък се сблъскват за първи път с трудните теми в живота и порастват.

