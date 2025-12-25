Емблематичният мюзикъл по американския игрален филм "Цилиндър" се завръща в Лондон с нова сценична версия за празничния сезон. Спектакълът вдъхва нов живот на класиката с впечатляващи степ танци, бляскави костюми и незабравимата музика на Ървинг Бърлин.

Сложната хореография и автентичните костюми от 30-те години на миналия век са сърцето на сценичното завръщане на музикалната комедия от 1935-а година "Цилиндър", която се играе в Лондон. Това е второто възраждане на този култов мюзикъл, след като първата музикална адаптация на филма обиколи Обединеното кралство през 2011-a.

"Мисля, че най-предизвикателната част е да намерим баланса между отдаването на почит на филма и емблематичните елементи от него и пренасянето му на сцената. Не можете просто да направите на сцената това, което е било на филм”, смята актьорът Филип Атмор.

Мюзикълът носи духа на стария Холивуд, отдавайки почит на великия Фред Астер и Джинджър Роджърс, които са създали неповторим стил. Актьорите се стремят да запазят същото настроение.

"Можете да усетите радостта, която излъчваме ние и публиката. Това е чисто щастие. Не е случайно, че този период се смята за Златния век на Холивуд, защото няма нищо подобно на комбинацията от хореография, разказване на истории и музика, която този тип мюзикъл предлага”, обясни актрисата Амара Окереке.

Спектакълът включва емблематични песни от саундтрака на филма, написани от известния композитор Ървинг Бърлин.

"Мисля, че магията на Ървинг Бърлин е, че той може да превърне един момент, като подготовката за излизане, в нещо толкова специално. А възможността да представиш това на сцената е дар сама по себе си”, допълни Атмор.

Сценичната адаптация на американски игрален филм "Цилиндър" ще бъде на сцената в Лондон до 17 януари 2026-а година.

Редактор: Ивайла Митева