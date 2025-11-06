Коледният спектакъл на танцовата дамска трупа "Рокетс" на Radio City осветява с пъстри цветове и много музика и танци празника в Ню Йорк от 1925 г. насам. Това го прави най-емблематичната коледна традиция в Голямата ябълка. Тази година грандиозното шоу празнува своя 100-годишен юбилей, който ще се превърне в историческо събитие за мегаполиса.

Продукция включва девет номера, демонстриращи характерния за групата прецизен танцов стил, ослепителни костюми и зрелищни сценични ефекти. Публиката може да очаква култови сцени като "Парадът на дървените войници", живата Рождествена църква, представени заедно с дигитални прожекции, холографски моменти с Дядо Коледа. Новата празнична хореография ще бъде изпълнена от над 80 танцьорки в над 1000 блестящи костюма.

Ослепителната постановка ще бъде вълшебно пътешествие през музиката, танците и празнична магия. Тя ще почете традицията и ще отбележи един век на прецизност и и красота.

Любимите песни от тази коледна феерия, като Santa's Gonna Rock and Roll, Overture, Rockin' Around the Christmas Tree и Welcome Christmas, както и много други, отново ще потопят публиката в коледното настроение.

Грандиозният спектакъл стартира пред публика в началото на ноември и продължава до началото на януари.

Radio City Music Hall

Radio City Music Hall е най-големият закрит театър в света. Музикалната зала в стил арт деко и е проектирана от Едуард Дюрел Стоун и Доналд Дески. Легендарни актьори като Елизабет Тейлър, Грегъри Пек и Катрин Хепбърн са представяли своите филми в нея. Днес обаче Radio City Music Hall представя само няколко избрани филма и се използва предимно за сценични представления, концерти и специални събития. През годините залата е била домакин на изпълнители като Франк Синатра, Ела Фицджералд, Би Би Кинг, Селин Дион и много други. Тя е била домакин и на наградите "Грами", "Тони", MTV Video Music Awards и много други престижни събития.

Историята на "Рокетс"

⇒ 1925 г. „Мисури Рокетс“ са сформирани в Сейнт Луис от хореографа Ръсел Маркърт. Собственикът на театър "Рокси" в града - С. Л. „Рокси“ Ротафел, и Маркърт преместват трупата в Ню Йорк, където е преименувана на „Роксиетс“ (Roxyettes).

⇒ 1932-1933 г. Трупата се установява в "дома" си Radio City Music Hall през 1932 г. и става известна като "Рокетс" (The Rockettes). През 1933 г. е дебютът на шоуто Christmas Spectacular, което носи истинска магия и радост на публиката в продължение на близо век.

⇒ 1940 г. По време на Втората световна война "Рокетс" са сред първите изпълнители, които се включват като доброволци в Обединените организации за военни дейности (USO). Те са истински вдъхновители и забавляват войските.

⇒ 1957 г. "Рокетс" правr своя дебют в Macy’s Thanksgiving Day Parade, което се превръща в обичана ежегодна традиция.

⇒ 1978-1979 г. трупата успява да спаси Radio City Music Hall, след като мястото се оказва планирано за затваряне. Сградата получава статут на забележителност.

Снимка: Getty Images

⇒ 1999 г. Radio City Music Hall претърпява основен ремонт, за да възстанови емблематичното място до предишната му слава. Отваря врати отново по-късно същата година със звездно гала събитие с участието на "Рокетс".

⇒ 2000-2019 г. The Christmas Spectacular е преосмислено за своята 75-та годишнина през 2008 г. Всеки елемент от шоуто е актуализиран, включени са и нови костюми. Представени са два съвсем нови номера, включително вече любимото на феновете „Ню Йорк по време Christmas“, който включва истински двуетажен автобус. "Рокетс" се появява в някои от най-големите събития в света, сред които наградите „Тони“, наградите MTV VMAs, World Pride, „На живо в събота вечер“ и много други.

2020 г. - 2024 г. Трупата участва във филма на Hallmark „A Holiday“Spectacular", в специалния албум на Маря Кери - "Mariah Carey: Merry Christmas To All!", специалното издание на шоуто на Джими Фалън “A Holiday Seasoning Spectacular”. Танцуват също така редом до Backstreet Boys, Стивън Колбърт, Дженифър Гарнър, Кевин Харт и много други.

Трупата стартира и програмата за таланти, която има за цел да привлече най-добрите танцьори в света, за да се гарантира, че шоуто ще продължи.

Снимка: Getty Images

⇒ 2025 г. - 100 години "Рокетс" - трупата продължава да гледа напред с много вдъхновение, много труд и упоритост, много талант и прецизност.

Какви са изискванията към танцьорките:

- навършени 18 години

- височина между 1,65 м и 1,68 м

- да притежават танцови умения в жанровете степ, джаз, балет и модерен балет.

И тази година верните почитатели на "Рокетс" отново са затили дъх в очакване на грандиозния спектакъл. Radio City Music Hall отново ще отвори врати и за нова публика, която ще може да се докосне до истинското съвършество, изграждано десетилетия наред, зад което се крие много труд, много тарант, много красота и любов към танца и музиката.

А заедно с "Рокетс" Коледа може да започне!

Редактор: Цветина Петрова