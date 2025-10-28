В Ню Йорк вече започнаха репетициите за едно от най-известните коледни представления в света – спектакълът на дамската танцова трупа "Рокетс". С нова хореография и по-модерна сценична визия легендарният мажоретен състав се подготвя за премиерата на 6 ноември.

За поредна година легендарният мажоретен състав "Рокетс" се готви да представи своя световноизвестен коледен спектакъл в Ню Йорк.

"За мен Коледа е всичко. Това е нещо, за което работим цяла година. Затова винаги се стремя да подобря шоуто", споделя Джули Барнам, която е режисор и хореограф на групата.



Тя казва, че екипът вдига летвата този сезон - с нова хореография и подобрена звукова система от над 7000 колони, което ще позволи на публиката да чуе ясно всеки инструмент, нота и стъпка.



"Изключително организирани сме. Планираме нещата до минута, включително колко бързо можем да научим нови елементи и какво да очакваме всеки ден, защото не можем да си позволим да изоставаме от графика", казва още Джули.



Снимка: Getty Images

Екипът се състои от 84 танцьори, които се подготвят интензивно за представлението. Някои от тях споделят, че натоварването е наистина голямо.



"Процесът по подготовка е много строг. Репетираме по шест часа на ден, шест дни в седмицата", казва Кортни, която е част отсъстава.

Някои от танцьорите, като ветеранката Меган, която за 11-и път ще участва в спектакъла, споделят, че тренират целогодишно, за да поддържат формата си.



"Шоуто се разделя на 9 сегмента, което включва и 9 смени на костюми. Аз ходя на уроци по танци, правя тренировки за сила и издръжливост и следвам определена програма, за да възстановявам по-бързо. Всеки има различен подход към това как да остане подготвен за спектакъла", казва Меган.

Представлението е традиция от 1933 година. Тази година сезонът ще започне на 6 ноември и ще продължи до 4 януари.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова